Festival de Inverno atrai 75 mil no fim de semana

Da Redação



25/07/2022 | 08:06



A 21ª edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba, que marca a retomada ao formato presencial, foi sucesso de público. As condições climáticas colaboraram e no fim de semana do evento, 75 mil pessoas compareceram à vila ferroviária para curtir a programação, conhecer o local e aproveitar as apresentações culturais, as opções gastronômicas e todo o contexto histórico da região.

Os dois dias de festival reuniram 40 atrações, distribuídas por quatro palcos, sete pontos, mais as apresentações itinerantes. No total, foram aproximadamente 230 artistas que puderam se apresentar em um único fim de semana.

“A retomada do Festival de Inverno não poderia ser mais especial. Mais uma vez, a vila foi a grande protagonista do evento, com suas atrações que exaltam a beleza e a singularidade deste local histórico”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Andreenses e moradores de outras cidades elogiaram toda a estrutura do FIP, desde o transporte fornecido – ônibus da Prefeitura fizeram centenas de viagens entre o estacionamento e a parte baixa da vila - até organização, disposição e orientação até as atrações.

Pela terceira vez no festival, a auxiliar de biblioteca Yasmin Mesquita, de 26 anos, veio da Capital para aproveitar o dia em Paranapiacaba e rasgou elogios. "Muito legal. A cidade voltando a ter movimento depois da pandemia, achei muito bem organizado", exaltou.

Na avaliação secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli, a 21ª edição do FIP teve muitos significados. “Os turistas puderam desfrutar das belezas que a própria vila oferece. Tivemos recordes de visitação no Museu Castelo, na Casa Fox e demais ambientes de importância histórica administrados pela Prefeitura. É um marco significativo para essa retomada e para o desenvolvimento econômico dos empreendedores e moradores da região”, exaltou.

CULTURA LOCAL

Os palcos e pontos de apresentação receberam aproximadamente 230 artistas nestes dois dias de festival, todos tendo como origem Santo André ou o ABC.