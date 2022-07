Pousada Travel Inn Trancoso é palco de casamentos à beira-mar

Redação

Trancoso, na Bahia, é um dos melhores destinos para realizar um casamento à beira-mar no Brasil – o melhor período para celebrar eventos na charmosa vila é entre os meses de maio e outubro. Cercada por cenários naturais, a região conta com ótimas opções de hotéis que se transformam em palcos para as cerimônias, como a Pousada Travel Inn Trancoso.

Casamento na Pousada Travel Inn Trancoso

De frente para o mar, a Pousada Travel Inn Trancoso traz um cenário perfeito para dizer o tão esperado “sim”, reunindo o visual incrível da praia do Rio Verde e infraestrutura completa, que podem incluir um gazebo e altar na areia, flores e outros componentes escolhidos pelo casal.

O complexo criou um espaço exclusivo para realização de casamentos. Trata-se de uma faixa de areia com vista para o mar, que possibilita que cerimônias e festas sejam realizadas literalmente com o pé na areia.

Distribuída no espaço da propriedade, a área de eventos pode receber até 300 convidados à mesa ou ser adaptada sob medida. Os noivos têm liberdade para contratar serviços terceirizados – Trancoso oferece muitos fornecedores especializados para realização de casamentos na região, tais como organizadores de casamento, buffet, segurança, profissionais de som e iluminação.

A pousada pode hospedar até 130 pessoas nos charmosos bangalôs próximos ao espaço de eventos. Para os noivos, a Travel Inn Trancoso coloca à disposição um bangalô reservado exclusivamente para a noite núpcias, que inclui decoração exclusiva, espumante e outros mimos para o casal.

