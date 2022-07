Palmeiras sofre susto no fim, mas derrota Inter e segue líder do Brasileirão

24/07/2022 | 18:08



O Palmeiras voltou a ter uma atuação sólida na vitória sobre o Internacional por 2 a 1, neste domingo, para seguir na liderança do Brasileirão. A equipe do técnico Abel Ferreira soube jogar com inteligência e passou a maior parte do tempo no campo adversário, mas sofreu um susto no fim e quase se complicou. O triunfo saiu dos pés de Gabriel Menino, aos 42 minutos do segundo tempo.

O time paulista terminou o primeiro turno com 39 pontos, na liderança isolada. A equipe gaúcha, por sua vez, soma 30 e ocupa o sétimo lugar da tabela.

Foi pelo lado esquerdo que o Palmeiras abriu o placar. Dudu fez ótima jogada e achou Gómez, que como um centroavante, mandou para a rede. Sem sustos, o time alviverde soube controlar a partida acuando o Inter em todo o primeiro tempo. Nem o gol anulado de Murilo diminuiu o ímpeto ofensivo do Palmeiras.

O Inter voltou com mudanças para o segundo tempo e ensaiou uma reação, mas o Palmeiras mostrou que não ocupa a liderança do Brasileirão por acaso. O segundo gol quase saiu em cobranças de escanteio, mas o goleiro Daniel e o travessão (duas vezes) evitaram. O clima no Allianz Parque ficou tenso quando Alemão arriscou de longe e acertou a trave.

Se o time de Abel não matava o jogo, o Inter buscava o empate com Alemão em boa trama ofensiva. Alemão mandou para as redes aos 37 minutos. Mas o dia era do Palmeiras. Gabriel Menino, que entrara somente no segundo tempo, aproveitou cruzamento e garantiu os três pontos para o líder da competição.

Com a semana de descanso, o Palmeiras volta a campo no sábado, fora de casa, para enfrentar o Ceará, às 16h30, pelo Brasileirão. O Inter entrará em campo no domingo para enfrentar o Atlético-MG, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 X 1 INTERNACIONAL

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Danilo (Luan) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Scarpa (Breno Lopes), Dudu (Wesley) e Flaco López (Merentiel). Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL - Daniel; Mercado, Vitão, Kaique Rocha e Thauan Lara; Gabriel (Alemão), Johnny, Edenílson e Carlos de Pena; Pedro Henrique (David) e Wanderson (Maurício). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Gómez, aos 17 minutos do primeiro tempo. Alemão, aos 37, e Gabriel Menino, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Gabriel.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo.

RENDA - R$ 2.282.828,60.

PÚBLICO - 38.658 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).