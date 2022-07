Após polêmica, Filipe Ret se pronuncia em suas redes sociais: Minha reação foi uma típica autodefesa

24/07/2022 | 17:10



Após a polêmica por ter derrubado um fã para fora do palco em seu show, realizado na última sexta-feira, dia 22, o cantor Filipe Ret usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido. Em uma série de Stories o artista escreveu:

Eu faço show com energia, com amor e raiva. Geral se empolga. Sei que alguns se exaltam além da conta e fazem o que sabem que não deve: invadir o palco. Eu posso tolerar uma invasão com respeito, posso tolerar várias invasões. Neste show, foram mais de 20. Quase me machucaram.

Posso até parar uma música no meio e pedir humildemente para não atrapalharem mais o show -- meu trabalho -- e não estragarem a vibe das outras milhares de pessoas que só querem curtir o show respeitosamente.

Mas quando sou desrespeitado por pessoas (ah, mas são fãs: quando você me desrespeita você perde a moral), para o show, digo com toda clareza que estão atrapalhando e me violentando. E segundos depois, alguém age da mesma forma. Quem está sendo agredido sou eu. Minha resposta a essa agressão vira autodefesa.

Minha reação foi uma típica autodefesa. No final, eu não chuto, mas o empurro de volta. Com raiva, sim. Quem nunca, né?

Minha atitude foi de respeito aos 99% do público que queria curtir, porque minha outra atitude seria abandonar o palco. Mas tenho meu jeito, sou aguerrido, quis continuar até o fim em respeito a grande maioria que merecia curtir e pagou para ver o show. Quem tentou acabar com a festa não merece respeito algum. Eu fui paciente pra cacete.

Dizer que agredi fã é tirar do contexto e naturalizar a falta de respeito não só comigo, mas com todos os trabalhadores do evento e com 99,9% do público que só queria curtir. Obrigado a todos os fãs que compreenderam e buscaram entender tudo o que aconteceu.

Ainda em seus Stories, o cantor gravou um vídeo se desculpando pela demora em responder os questionamentos sobre o motivo da atitude que tomou com o fã, e ainda finalizou com um recado para quem o acompanha:

- Muito obrigado para quem compreende. E quem não compreende, as vezes parece que não quer compreender.