Dinamarquês Jonas Vingegaard confirma título da Volta da França

24/07/2022 | 16:31



O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard foi oficializado como o grande campeão da Volta da França na tarde deste domingo. Ele completou a última etapa, a 21ª, que teve como vencedor o belga Jasper Philipsen, em ritmo de festa nas ruas de Paris.

O atleta da Dinamarca quebrou um hiato de 26 anos sem que um ciclista do seu país vencesse a mais tradicional competição de ciclismo do mundo. Foi em 1996 que um dinamarquês venceu o tour pela última vez, com Bjarne Riis.

Vingegaard, de 25 anos, teve como companhia no pódio o esloveno Tadej Pogacar, que havia conquistado as duas últimas edições do torneio, e o britânico Geraint Thomas, campeão em 2018.

A 109ª edição da Volta da França foi o evento mais rápido da história, pois teve uma velocidade média de mais de 42 km/hora.

A última etapa, entre La Défense e Campos Elísios, acabou com Jasper Philipsen como vencedor, com o tempo de 2h58min32s. O holandês Dylan Groenewegen terminou em segundo, enquanto o norueguês Alexander Kristoff fechou em terceiro.