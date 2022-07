Luciana Gimenez revela que não conseguiria ter um relacionamento aberto: -Eu sou ciumenta

24/07/2022 | 15:10



Luciana Gimenez adora abrir caixinhas de perguntas em seu Instagram para conversar com fãs, e numa de suas conversas recentes, a apresentadora abriu o jogo sobre seu relacionamento.

Questionada se sua relação com Renato Breia é aberta, ela disse que não, e nem conseguiria.

- Esse negócio de namoro aberto, acho que comigo não ia dar muito certo, não. Eu sou ciumenta.

Os seguidores de Luciana também quiseram saber sobre o que ela pensa quando Renato sai sozinho com os amigos.

- Se eu me incomodo? Assim, não é uma coisa muito confortável, mas eu também saio, as pessoas têm direito de sair com os amigos, como eu vou falar para a pessoa ficar em casa? Não dá.

Também rolou uma pergunta mais picante, querendo saber se na cama a apresentadora gosta de dominar ou ser dominada.

- Acho que nenhum dos dois, não gosto nem de dominar, e nem se ser dominada, rola um equilíbrio.