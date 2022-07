Amigo de Amy Winehouse resgata áudio antigo da cantora em registro raro

24/07/2022 | 15:10



Na tarde do último sábado, dia 23, o músico Salaam Remi relembrou, com saudade, da amiga de longa data Amy Winehouse, em um post em seu perfil do Instagram, e emocionou a web.

Na postagem, o artista mostrou um registro raro, uma gravação de voz de Amy, resgatada de sua caixa postal. Para acompanhar, ele colocou uma foto antiga dos dois e um pequeno trecho do clipe musical de Amy, In My Bed.

No áudio, é possível ouvir uma música ao fundo e logo depois a voz inconfundível da cantora:

- Eu sinto a sua falta! Ligue para mim. Onde você está? Vamos lá.

Após alguns segundos, Winehouse começa a cantar uma música para o amigo:

- Ligue de volta para mim. Se você não fizer isso, não saberei o que fazer. Porque você está com outra pessoa.

O músico finalizou o post com uma legenda emocionante:

Sinto sua falta irmãzinha.

Dona de uma das vozes mais marcantes do mundo da música, a cantora Amy Winehouse morreu no dia 23 de julho de 2011, vítima de uma intoxicação alcoólica.