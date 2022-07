Agricultura de SP ganha força

Da Redação



24/07/2022 | 14:49



É com grande satisfação que, como novo governador de São Paulo, anuncio um dos maiores avanços no marco legal paulista para toda a agricultura de nosso estado, atendendo desde o pequeno produtor até os médios e grandes agricultores.

Com aprovação dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, estamos sancionando o novo Programa Estadual de Regularização de Terras. É uma conquista histórica com impacto imediato no presente e no futuro das regiões rurais. Uma demanda de mais de 50 anos que vira realidade em prol de toda a agricultura paulista.

Para mim, que soudo interior e cresci entre o campo e a cidade, é pessoalmente gratificante ser o governador que está colocando em prática uma iniciativa construída a muitas mãos, reunindo líderes sérios e comprometidos com São Paulo. Com a nova legislação, o governo do Estado assegura autorização para celebrar acordos judiciais ou administrativos para ampliar a regularização fundiária.

Na prática, a medida vai facilitar a posse de terras, agora legalizadas, a quem garante a força e o progresso no campo. A nova permissão vale para todas as terras públicas desocupadas com mais de 15 módulos fiscais. A partir de agora, a alienação das terras será feita mediante análise, medição e demarcação da Fundação Itesp.

E os recursos arrecadados com a alienação onerosa serão investidos em novas políticas públicas de saúde, educação e desenvolvimento social e econômico, priorizando os municípios onde houver a regularização fundiária. Sem dúvida, é uma medida importante de um governo que reconhece e apoia a força do agronegócio paulista e que atua em benefício de toda a comunidade do campo.

Traz mais segurança jurídica a todo o setor, amplia a competitividade e gera mais empregos nas propriedades rurais, democratizando o acesso a terras devolutas com regras claras e evitando conflitos no campo. A facilidade para garantir a titularidade das terras dá mais segurança financeira a todos os produtores, pois permite a ampliação de investimentos e acesso a crédito rural. Ganha quem produz sob sol e chuva e ganha também toda a população, com uma agroeconomia cada vez mais diversificada e pujante.

O agronegócio de São Paulo é forte porque sabemos que o produtor rural é um dos alicerces de nossa economia. São homens e mulheres do campo que garantem não só a comida na mesa de todas as famílias de São Paulo, mas colocam nosso estado como referência mundial de produção agropecuária ambientalmente sustentável e financeiramente lucrativa.

A todos aqueles que movem o agro paulista para a frente, deixo o meu compromisso pessoal de parceria e trabalho conjunto. É São Paulo unido no campo e na cidade em benefício de todo o Brasil.