Influenciadores fazem 'tuitaço' pró-Lula e rivalizam com convenção de Bolsonaro

24/07/2022 | 13:17



Grupos, partidos e personalidades que apoiam o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Planalto usaram as redes sociais na manhã deste domingo, 24, para subir a hashtag "Faltam 70", no Twitter, na tentativa de ofuscar o lançamento da candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à Presidência, que também acontece nesta manhã.

A tag foi compartilhada por artistas como Duda Beat, Kleber Mendonça Filho e Gil do Vigor e alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter. As publicações superaram, inclusive, a tendência de menções à convenção do PL, que acontece no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Membros da campanha petista também compartilharam as publicações. "Bom dia. Faltam 70 dias. Vamos juntos pelo Brasil", escreveu o ex-presidente Lula em sua conta pessoal na rede social. "A nossa união é capaz de recuperar a dignidade do nosso povo. Faltam 70 dias para as eleições. Vamos juntos pelo Brasil!", completou Geraldo Alckmin (PSB), que será vice na chapa de petista. As publicações fazem referência à data do primeiro turno das eleições.