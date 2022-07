Com bolo e bexigas, Juliano Cazarré e Letícia celebram primeiro mês de Maria Guilhermina no hospital

24/07/2022 | 11:10



Alerta de fofura! Juliano Cazarré e a sua esposa, Letícia, celebraram com uma festinha intimista o primeiro mês da filha, Maria Guilhermina, no hospital. A bebê foi diagnosticada com uma cardiopatia rara e segue internada após passar por uma cirurgia.

Em suas redes sociais, o casal postou fotos e vídeos da celebração e deixou a web encantada com cada detalhe da festa, que contou com bolo, docinhos e bexigas.

A vida quer viver. Celebrando um mês de vida da nossa guerreirinha Maria Guilhermina ao lado da minha leoa, da mulher mais forte que eu conheço e que, por uma graça inexplicável de Deus, é a minha esposa, escreveu Juliano na legenda da publicação após publicar um carrossel de fotos.

Já Letícia postou um vídeo de poucos segundos e agradeceu a todos pelo apoio para montar a linda festa:

Nossa pequena do coração valente merece comemorar muitas e muitas vezes! Obrigada queridas por terem atendido nosso pedido sem nem pestanejar, e de um dia para o outro, organizarem essa belezinha de festa.

Na manhã deste domingo, dia 24, Letícia também mostrou o banho de sol da pequena:

Banho de sol com papai, escreveu ela.