Raphinha faz golaço e Barcelona vence Real Madrid na estreia de Lewandowski

24/07/2022 | 08:05



O Barcelona enfrentou o Real Madrid na madrugada deste domingo com todos os holofotes voltados para a estreia do centroavante Lewandowski. No entanto, quem acabou brilhando foi o brasileiro Raphinha. Ele marcou um golaço e definiu a vitória do time catalão por 1 a 0 em amistoso realizado na cidade de Las Vegas.

O jogador, contratado junto ao Leeds United, aproveitou uma saída de bola errada de Éder Militão na defesa e soltou a bomba de pé esquerdo em um arrebate que acertou o ângulo do goleiro Courtois.

Para completar a jornada com êxito, Raphinha ainda foi eleito o melhor jogador da partida. Antes, o atleta já havia balançado a rede em sua estreia pelo clube catalão diante do Inter Miami.

A atuação de destaque contra o Real Madrid aumenta a expectativa em cima do brasileiro. O clássico, porém, teve como atração o primeiro jogo de Lewandowski pelo time azul e grená. O ex-astro do Bayern de Munique vestiu a camisa 12 e atuou apenas no primeiro tempo.

O Real Madrid, que fez a sua primeira partida nesta pré-temporada, entrou desfalcado de uma de suas grandes estrelas: o artilheiro Benzema. Os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, no entanto, estiveram em campo.

Apesar de a partida ter um caráter amistoso, o clima esteve tenso no gramado. Com entradas ríspidas e muita catimba, o juiz teve que parar o jogo em alguns momentos por conta de discussões generalizadas dos atletas.

Na partida, o destaque do time merengue foi o goleiro Courtois. Ele precisou trabalhar bastante para segurar o ímpeto ofensivo do Barcelona e realizou duas grandes defesas em chutes de Dembélé.

Os dois gigantes do futebol espanhol têm ainda compromissos a cumprir visando o início da temporada. O Real Madrid faz mais dois amistosos nos Estados Unidos. Na terça-feira, o adversário é o América do México enquanto no próximo sábado, o desafio é diante da Juventus.

Estes jogos vão ser importantes para o técnico Carlo Ancelotti ajustar a equipe visando o jogo do próximo dia 10 de agosto, quando o clube merengue enfrenta o Eintracht Frankfurt, pela Supercopa da Europa.

O Barcelona também entra em campo mais duas vezes. Nesta terça, o time catalão encara a Juventus e no sábado joga contra o RB New York.

As duas equipes estreiam no Campeonato Espanhol no final de semana do dia 13 de agosto. No sábado, o Barça recebe o Rayo Vallecano. No dia seguinte, é a vez do Real entrar em campo para medir forças contra o Almería.