Queiroz convoca apoiadores para convenção de Bolsonaro

23/07/2022 | 21:55



Pivô do esquema das rachadinhas, o ex-policial militar Fabrício Queiroz, amigo e ex-homem de confiança da família Bolsonaro, convocou apoiadores para participar neste domingo, dia 24, da convenção nacional do PL, que oficializa o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição.

Nas redes sociais, Queiroz publicou um chamado para concentração no entorno no Maracanãzinho, às 10h. O ponto escolhido é a Estátua do Bellini, homenagem ao ex-jogador e capitão da seleção brasileira na conquista da copa de 1958, e tradicional espaço de reunião de torcedores do Flamengo, antes de jogos no Maracanã.

"Convocação urgente. Precisamos de patriotas para comparecer ao grande evento", escreveu Fabrício Queiroz, que segundo o Ministério Público operou o esquema de desvio de verbas públicas no gabinete de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, hoje senador pelo PL no Rio e coordenador da campanha do pai. O ex-policial militar chegou a ser preso durante as investigações.

As investigações e a denúncia contra eles, por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa foram anuladas em instâncias superiores da Justiça. Flávio negou irregularidades, enquanto Queiroz afirmou que havia um acordo para receber parte do salário de funcionários do gabinete de volta, sem a anuência do chefe. O MP do Rio quer retomar o caso.

Queiroz pretende disputar a eleição de deputado estadual no Rio, filiado ao PTB. Ele vem cobrando declarações públicas a seu favor do clã presidencial e já desafiou o presidente e seus filhos a dizerem que não o apoiam.

Como a Coluna do Estadão mostrou, outro aliado de décadas do presidente, Waldir Ferraz, o Jacaré, ameaça faltar à convenção. Segundo ele, o megaevento só vai servir para pessoas "puxarem o saco" do presidente.