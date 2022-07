Letícia Oro Melo vai à final do salto em distância no Mundial de Atletismo

23/07/2022 | 20:50



A brasileira Letícia Oro Melo avançou neste sábado à final do salto em distância no Mundial de Atletismo, que está sendo disputado na cidade de Eugene, nos Estados Unidos. Em bom momento na carreira, a atleta de 24 anos alcançou a marca de 6,67 metros, seu novo recorde pessoal.

"Foi um sufoco. Consegui a vaga na terceira e última tentativa. Mas estou confiante de que posso melhorar ainda mais meu resultado na final", comentou Letícia. "Agora, com a vaga, é ir com tudo", projetou a atleta que treina em Joinville (SC).

Com o resultado, ela ficou em sétimo lugar no seu grupo e em 12º no geral. A final está agendada para a noite de domingo, a partir das 21h50, pelo horário de Brasília.

Ainda neste sábado, a também catarinense Eliane Martins não conseguiu avançar à final da mesma prova. Ficou em 10º lugar no grupo A e em 21º no geral, com 6,33 metros. "Infelizmente, não consegui passar rápido pela tábua de salto."

A baiana Ketiley Batista também ficou pelo caminho nos 100 metros com barreiras. Ela terminou em sétimo lugar na Série 2, com 14s22, na 37ª posição no geral, sem conseguir avançar à final da prova.