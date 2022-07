Cidades paulistas devem alterar leis para receber antenas 5G, diz InvestSP

Da APJ



24/07/2022 | 00:01



Mais de 600 municípios paulistas precisarão alterar suas leis que tratam da instalação de antenas de telecomunicações para receber a internet 5G, segundo a InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), ligada ao governo estadual. Isso porque, segundo o órgão, as regras em vigor dificultam a chegada da tecnologia, que garantirá uma navegação até 100 vezes mais rápida, mas depende da instalação de um número de antenas até 10 vezes maior que o atual. Os equipamentos, na maioria dos casos, serão menores que os existentes hoje, porém há a necessidade de novas regras para o uso do solo, por exemplo, já que estas antenas ocuparão espaços como semáforos, fachadas de imóveis e postes de energia elétrica.

Negócio bilionário

A implantação da infraestrutura inicial para o 5G deve injetar R$ 4 bilhões nos municípios paulistas, indica projeção do setor. No médio prazo, a tecnologia pode movimentar mais de R$ 260 bilhões em negócios em todo o estado e revolucionar áreas como robótica, computação em nuvem, big data, inteligência artificial, internet das coisas (IoT) e realidade virtual.

Cronograma

O 5G começou a funcionar oficialmente no Brasil no dia 6 de julho, com a ativação do sinal em Brasília, no Distrito Federal. A Anatel determinou que a tecnologia deve estar disponível nas demais capitais ainda neste ano. Depois, aos poucos, ela chegará às demais cidades. Existe um cronograma determinado pela agência com base no tamanho da população, mas a tendência é que quanto antes os municípios alterem suas leis, mais rápido as operadoras invistam na infraestrutura. Tudo dependente, portanto, de cada cidade.

Defasagem

“Boa parte das leis municipais de antenas é do começo dos anos dois mil, quando a internet rápida começou a se expandir no país”, diz Caio Cristófalo, analista da InvestSP. “Como a tecnologia mudou bastante de lá pra cá, inclusive com o 5G, vários artigos dessas legislações não fazem mais sentido”.

Frase

“Além da melhora na qualidade do serviço e do aumento da velocidade para o usuário, o 5G trará inovação, emprego e desenvolvimento econômico para São Paulo. O nosso trabalho é aproximar os setores público e privado para que possam ser feitos os investimentos necessários em infraestrutura e a tecnologia comece a funcionar em todo o estado o quanto antes”, afirma o presidente da InvestSP, Antonio Imbassahy.

Estado está à frente

Dados do setor também apontam que, apesar do longo caminho a ser percorrido, São Paulo está adiantado na comparação com o restante do país: mais de 4% das cidades paulistas contam com leis atualizadas, contra menos de 2% na média nacional. Um dos destaques é o chamado Circuito das Águas. Com apoio da InvestSP, oito cidades da região atualizaram suas leis em conjunto e estão prontas para receber os investimentos na infraestrutura do 5G: Águas de Lindoia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindoia, Monte Alegre de Sul, Serra Negra e Socorro.

Klabin investe em Piracicaba

Piracicaba receberá uma nova fábrica de papelão ondulado da Klabin, referência internacional na produção e na exportação de papéis para embalagens. O investimento da empresa será de R$ 1,57 bilhão, com a geração de 1,2 mil empregos (700 durante a obra e 500 na operação da fábrica). A previsão é que a unidade comece a funcionar em 2024 e tenha capacidade para produzir 240 mil toneladas de papelão ondulado por ano. Para a escolha de Piracicaba como sede do empreendimento, pesou um acordo para a antecipação, para o ano que vem, da construção de um anel viário que estava previsto para 2040 no contrato de concessão da Eixo SP, que administra rodovias da região. A nova fábrica da Klabin ficará em um terreno de quase 1 milhão de m² com localização estratégica, a cerca de 10 quilômetros de uma outra planta que a empresa já possui no município.

Concorrência

“Piracicaba tem se destacado como um dos maiores expoentes em desenvolvimento tecnológico do Brasil. O anúncio feito pela Klabin ratifica essa vocação. Disputamos esse investimento com países sul-americanos e também estados brasileiros, além de cinco municípios paulistas na fase final”, diz o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida. Considerada um dos principais polos industriais do estado de São Paulo, a região de Piracicaba tem como atrativos para as empresas, entre outras coisas, logística privilegiada, com fácil acesso a rodovias importantes e ao aeroporto de Viracopos; oferta de mão de obra qualificada, com universidades e uma ampla rede de ensino técnico e tecnológico; e apoio à inovação, com diversos hubs e centros de pesquisa.

Loteamento na região de Sorocaba

Porto Feliz, cidade paulista da região de Sorocaba, passa a contar com um novo loteamento industrial. Fruto de um investimento de R$ 9,5 milhões da Constal Empreendimentos, ele está pronto para receber empresas que queiram se instalar no município. O loteamento fica no quilômetro 131 da rodovia Marechal Rondon, uma das mais importantes do estado, com fácil acesso à Castello Branco e ao sistema Anhanguera-Bandeirantes. A região é referência na área industrial, com fábricas, centros de pesquisa & desenvolvimento, centros de distribuição e oferta de mão de obra qualificada em vários setores, com uma ampla rede de ensino técnico, tecnológico e superior.