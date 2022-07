Ryan Gosling conta sobre presságio que o fez decidir interpretar Ken em Barbie

23/07/2022 | 16:11



Anda Barbie, vamos Barbie! Depois de algumas fotos vazadas já temos uma pequena ideia de como o filme da boneca de plástico mais famosa do mundo. Intitulado Barbie, o longa tem Margot Robbie, Ryan Gosling, Simu Liu, e muitos outros artistas no elenco. Todos eles interpretaram diferentes versões de Barbie e Ken.

Durante uma conversa com Jimmy Fallon no The Tonight Show, o ator de 41 anos de idade contou como decidiu interpretar o namorado de Barbie. Segundo ele, o boneco foi encontrado jogado em seu quintal.

Eu saio no quintal. Sabe onde encontrei Ken, Jimmy? De bruços na lama ao lado de um limão esmagado. Eu escrevi para Greta [Gerwig] e disse: Eu serei o seu Ken, essa história precisa ser contada.

Além de contar sobre o seu presságio, Gosling confessou que amou o roteiro que recebeu:

Melhor roteiro que já li.

Vale lembrar que o longa provavelmente chegará ao cinema em 2023. Estão ansiosos?