Xuxa Meneghel fala sobre a pressão que fez para que Sasha se tornasse vegana

23/07/2022 | 16:11



De uns anos para cá, o veganismo tem se difundido no mundo e mais pessoas estão aderindo a esse estilo de vida mais natural, saudável e sustentável. Para quem não conhece, veganos não ingerem alimentos e não usam roupas, acessórios e objetos que tenham qualquer origem animal. Carnes no geral, ovo, quejio, leite, couro, ossos (queratina da gelatina) são alguns dos exemplos - e por aí vai.

Em entrevista à Patricia Kogut, Xuxa Meneghel contou que quando se tornou vegana, também passou a insistir para que as pessoas ao seu redor adotassem o estilo de vida:

-Virei aquela pessoa que quer empurrar o assunto goela abaixo, sabe? Eu estava insuportável, falava o tempo inteiro! Não queriam mais chegar perto de mim. Convidava as paquitas para irem lá em casa e botava pizza vegana, para catequizar as coitadinhas. Às vezes eu falava de maneira dura. Aí conversei com quem já é vegano há mais tempo e ouvi: Olha, se você ficar falando isso, vai assustar. Não é por aí. Você tem um canal direto com as crianças. Fala com elas.

Sasha, filha da apresentadora, também passou por algumas insistências da mãe, como ela conta:

- A Sa não gostava de ver os documentários com bichos sofrendo. Aí eu disse: Engraçado, né? Você acende incenso, usa pedrinhas, cristal para trazer energia boa e põe energia da morte e do sofrimento dentro do seu corpo. Ela me olhou bem sério: Poxa, mãe. Você pega tão pesado. Parei. No meu caso, virei vegana porque eu via esses filmes.