Biden melhora dos sintomas de covid-19, diz Casa Branca

23/07/2022 | 15:11



A Casa Branca informou, em boletim médico divulgado neste sábado, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, "continua a melhorar" dos sintomas de covid-19. Segundo o médico Kevin OConnor, os sintomas do presidente incluem dor de garganta, coriza, tosse e dor no corpo e estão menos incômodos. OConnor afirmou que Biden concluiu na noite de ontem o segundo dia completo de tratamento com o Paxlovid, antiviral da Pfizer contra a doença, e que seguirá com o tratamento. "O presidente está respondendo ao tratamento como esperado", disse o médico.

De acordo com o governo norte-americana, Biden testou positivo para covid na manhã da última quinta-feira (21). Ao informar a infecção, a Casa Branca ressaltou que Biden já tomou todas as doses necessárias da vacina contra a covid-19, incluindo duas de reforço.

No boletim, OConnor informou também que, de acordo com sequenciamento preliminar do vírus, provavelmente Biden foi infectado com a cepa BA.5,subvariante da ômicron altamente contagiosa. "Esta é a variante SARS-CoV-2 que é responsável por 75-80% das infecções no Estados Unidos neste momento", disse. Biden continuará em isolamento social e em acompanhamento médico, concluiu o médico no boletim.

O coordenador de Covid-19 da Casa Branca, Ashish Jha, disse à imprensa que a Casa Branca identificou 17 pessoas, incluindo funcionários do alto escalão e membros do Congresso, que são considerados contatos próximos de Biden. Nenhum deles testou positivo para covid-19, segundo ele. A primeira-dama Jill Biden testou negativo para covi-19 na manhã de sexta-feira em Wilmington, de acordo com um porta-voz, que disse que ela continua sem sintomas. A vice-presidente Kamala Harris também testou negativo para covid na quinta-feira, de acordo com um funcionário da Casa Branca. Desde que anunciou o diagnóstico do presidente, a Casa Branca enfatizou que Biden, 79 anos, continua exercendo suas funções.