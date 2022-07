Ucrânia continuará preparativos para exportação de grãos apesar de ataque russo

23/07/2022 | 15:11



O ministro de Infraestrutura da Ucrânia, Alexander Kubrakov, afirmou em postagem no Facebook que o país continuará com a preparação técnica para retomar as exportações de produtos agrícolas nos portos que conectam o país com o Mar Negro, apesar do ataque da Rússia na cidade de Odessa hoje.

O ataque russo ocorreu menos de 24 horas depois dos países assinarem acordo para retomar as exportações de grãos parados nos portos ucranianos. O movimento ocorreu após esforços realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e Turquia.

"Hoje, a Rússia lançou um ataque com mísseis no território do porto de Odessa, mostrando assim mais uma vez ao mundo suas verdadeiras intenções. Nos últimos meses, ataques de mísseis a instalações de infraestrutura tornaram-se o segundo, e às vezes até o primeiro alvo do inimigo. Todos os dias, dezenas de mísseis são direcionados para ferrovias, pontes, instalações de armazenamento de petróleo e portos", disse Kubrakov.