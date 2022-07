Sérgio Mallandro tranquiliza fãs após cirurgia nas pálpebras

23/07/2022 | 15:11



Na última sexta-feira, dia 22, o humorista Sérgio Mallandro realizou uma cirurgia de ptose palpebral para corrigir as "pálpebras caídas". O pedido para a operação veio da equipe de gravação de seu próximo filme, que começará a ser filmado no próximo mês.

Após sair do hospital, o comediante agradeceu pelos Stories o carinho do fãs e mostrou um pouco da sua recuperação pelas redes sociais e, como é sua marca registrada, ainda brincou com a situação:

- Queria agradecer o carinho de vocês aí, todo mundo que ficou me ligando, fiz a cirurgia e está tudo ótimo. Com o olho abrindo, só ficava fechado. Pessoal ficava falando, que nem a Xuxa: Você não olha mais no meu olho. Como vou olhar se está fechado? Tinha que ficar de óculos escuros.

Sérgio ainda explicou como tem sido os cuidados pós operação:

- Fiz cirurgia de ptose. Tem que ficar botando gelo. Bagulho fica zoado.