Bárbara Evans rebate críticas sobre maternidade: Eu faço questão de fazer tudo

Não ficou quieta! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Bárbara Evans sempre usou suas redes para falar sobre sua gravidez com os seguidores. Porém, desta vez, ela teve que ir aos Stories do Instagram para esclarecer uma polêmica. Tudo começou quando a apresentadora do programa Hora da Venenosa Fabíola Reipert deu a entender que a filha de Bárbara é cuidada pela babá.

- Eu não sou de dar palco para essas coisas, não. Mas vou responder aqui a Fabíola da Hora da Venenosa. Sempre gostei muito de você, mas ontem vi uma coisa de você falando que a minha filha vai chamar a babá de mãe.

A influenciadora aproveitou a oportunidade para deixar bem claro como a dinâmica em sua casa é. Segundo ela, a babá ajuda um pouco, mas quem faz a maior parte é ela.

- Amor, aqui em casa as babás me auxiliam e para eu ter a minha vida, porque eu preciso estar bem para dar 100% da melhor Bárbara, da melhor versão para minha filha. Mas amor, se você soubesse como é aqui em casa? Eu faço questão de fazer tudo, de dar banho, limpar cocô, acordar de madrugada, porque eu quis muito ter essa filha.

Ela também aproveitou para relembrar a apresentadora - e todos os seus seguidores - do processo que passou para se tornar mãe:

- Fiz tratamento durante muitos meses, eu fiquei muito gorda, eu fiquei com o emocional que você não faz ideia. Eu lutei muito pra essa criança, então quero estar presente na vida dela 24 horas por dia. Esse é o recado. Não é porque eu tenho babá que eu sou menos mãe, pelo contrário.

Mamãe e filha

Após abrir o jogo, neste sábado, dia 23, Bárbara mostrou que ela e Ayla estão melhores que nunca.

Hoje viemos agradecer pelas nossas vidas, escreveu.