Tarcísio confirma astronauta Marcos Pontes como pré-candidato ao Senado em SP

23/07/2022 | 12:46



O pré-candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), confirmou que o ex-ministro e astronauta Marcos Pontes (PL) será o candidato ao Senado na chapa.

"Bom dia! Em Bauru, com @Astro_Pontes anuncio que nosso 1º astronauta, o menino de origem humilde, que acreditou em um sonho e levou a bandeira do Brasil onde ela ainda não tinha chegado, vai alçar um novo voo. Será pré-candidato ao Senado Federal. Time @jairbolsonaro completo", escreveu Tarcísio nas redes sociais.

As opções de Bolsonaro para o Senado em São Paulo envolviam, além de Pontes, a deputada federal Carla Zambelli (PL) e a deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB). O empresário Paulo Skaf (Republicanos) corria por fora e também era defendido ao posto, especialmente por membros do PSD, partido que fechou acordo com Tarcísio no Estado.

Ontem, 22, o PSD oficializou, em convenção estadual, a aliança com Tarcísio em São Paulo. A legenda indicou o ex-prefeito Felício Ramuth para a vice na chapa.