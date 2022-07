OMS classifica varíola dos macacos emergência de saúde global

Lorena S. Ávila e Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



23/07/2022 | 12:07



A OMS (Organização Mundial da Saúde) reconheceu neste sábado (23) que a varíola dos macacos representa emergência de saúde global devido a rápida disseminação da doença, que já se alastrou para 70 países e matou ao menos cinco pessoas. O anúncio foi feito pelo diretor geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa. O objetivo do alerta é fazer com que as nações coordene ações de prevenção e que avancem cientificamente com vacinas e medicamentos,

"A doença tem novos tipos de transmissão e modos que ainda desconhecemos, por esses motivos decidi declarar um estado de emergência de interesse internacional", disse Tedros. Ainda assim, alguns cientistas da cúpula eram contrários a declaração, mas após análise interna, o orgão viu necessidade de expor a gravidade da situação.

O Brasil está entre os dez países com mais casos confirmados, já são 696 pessoas diagnosticadas com o vírus, sendo mais de 50% desses casos identificados em São Paulo. O Secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, David Uip, já considera a compra de vacinas para a população.

Diante do anúncio, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, optou por fazer uma reunião técnica para discutir medidas. Mas reitera que o Brasil está preparado para lidar com a doença, frisando que todos os casos estão sendo monitorados.

Especialistas avaliam que manter uso de máscaras e higiene nas mãos é o mais importante, mas também ressaltam que já existe vacina e que o surto pode ser controlado.

GRANDE ABC

Os casos de varíolas dos macacos cresceram 120% em apenas uma semana na região. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema registraram até ontem 22 ocorrências da doença, sendo que no mesmo período da semana passada haviam 10 pacientes infectados. São Bernardo concentra metade dos casos, com 11 no total, sendo que todos são autóctones (por transmissão local) e não possuem histórico de viagem para o exterior.

Segundo informaram as prefeituras, todos os infectados apresentam bom estado de saúde e 17 pessoas seguem em isolamento, sendo monitoradas pelas vigilâncias sanitárias de cada município.

Em Diadema, os quatro infectados são homens, com faixa etária de 30 a 42 anos e não relataram viagem para fora do País, mas todos estiveram em cidades com casos confirmados no Brasil. Até o momento, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não registraram nenhum caso da doença.

SINTOMAS

O principal sintoma da varíola é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, na boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus. Entre outros indícios da doença são caroço no pescoço, axila e virilhas; febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. Os grupos de riscos envolvem crianças, grávidas e pessoas imunossuprimidas, que tem imunidade baixa.