Juliano Cazarré fala sobre a filha caçula Maria Guilhermina: - Ela é um milagre

23/07/2022 | 12:11



Paizão do ano! Na última sexta-feira, dia 22, Juliano Cazarré participou do programa Conversa com Bial na Rede Globo. O ator, que interpreta Alcides em Pantanal, falou um pouco sobre seus trabalhos como ator e também sobre sua filha caçula, Maria Guilhermina. Vale lembrar que Juliano é pai de mais quatro crianças, além da pequena.

Maria Guilhermina foi muito aguardada. Foi uma festa minha e da Letícia quando a gente soube que vinha a nossa segunda menininha. A casa ia ficar com três meninos e duas meninas, uma alegria só. E aí com 24 semanas a gente soube que ela ia ter essa anomalia no coração. Uma anomalia congênita chamada Anomalia de Ebstein.

Com sua vida em risco, Maria Guilhermina já passou por diversas cirurgias desde o nascimento. Segundo o ator, a pequena é um milagre, já que ela tinha quase 100% de chance de morrer, mas está firme e forte até hoje.

A Letícia marcou um exame e finalmente falaram o que a gente mais temia e disseram que ela estava correndo mais risco dentro da barriga do que aqui fora. Ela tem que nascer na hora. A gente marcou o parto para o dia seguinte e ela nasceu bem. Se a gente não soubesse, nós iríamos pegar, levar para casa e ela poderia morrer em poucas horas. Ela é um milagre, Bial. Ela tinha quase 100% de chance de óbito. Eu fiquei até com um pouco de vergonha de ser ator depois do que eu vi eles [médicos] fazendo com a minha filha. Isso que é profissão, não é brincadeira.

Além de falar sobre a anomalia de Maria Guilhermina, Juliano também falou sobre paternidade. Ele lembrou que deve se controlar e dar o exemplo aos filhos, que acabam reproduzindo exatamente o que ele faz.

Não adianta você fazer um discurso para o seu filho se você age diferente. Em casa, ele vai fazer exatamente o que ele vê você fazendo. Não é fácil ser homem e se tornar homem, porque nós somos muito atrapalhados pelos nossos impulsos, que são impulsos também de violência... A testosterona mexe com a nossa cabeça. A educação masculina é você aprender a domar esses impulsos e usá-los para o bem. O menino precisa muito do exemplo, precisa ver que o pai dele soube controlar isso, que o pai dele não é um animal.