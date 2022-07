São Paulo busca vitória contra Goiás depois de três empates

Da Redação



23/07/2022 | 11:53



Depois de três empates seguidos no Brasileirão, o São Paulo busca se reencontrar com a vitória neste sábado, quando recebe o Goiás no Morumbi, a partir das 19 horas.

De volta ao time após cumprir suspensão e ficar de fora do empate por 3 a 3 com o Internacional, Patrick espera que o time são-paulino consiga se impor em campo para alcançar a vitória. “O Goiás é uma equipe de transição, se defende muito bem. Vai ser um jogo aberto, a gente tem que propor jogo e vencer essa partida. Acho que vai ser um bom jogo, tomara que a gente saia vencedor”, disse.

“Estou feliz, bem adaptado, bem inserido no esquema do professor. Agora é só aproveitar. O momento está bom, estou me preparando, me cuidando ao máximo”, concluiu. Apesar da falta de resultados positivos nosúltimos jogos, o São Paulo tem mostrado bastante força e competitividade.

No jogo contra o Inter, o técnico Rogério Ceni não teve nomes como Calleri, Léo, Jandrei,Miranda e o próprio Patrick, mas conseguiu encontrar soluções táticas para arrancar o empate em Porto Alegre. “A equipe vem de três empates, jogando bem. Se Deus quiser, a gente vai buscar essa vitória que já está na hora de acontecer. Tivemos pouco tempo para trabalhar depois do jogo do Internacional. A preparação foi feita da melhor maneira possível, comentou Patrick