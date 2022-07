Atlético-MG anuncia oficialmente o retorno do técnico Cuca

23/07/2022 | 10:48



Agora é oficial: Cuca está novamente à frente do comando técnico do Atlético-MG. Clube e treinador já tinham acertado o retorno na sexta-feira, mas na manhã deste sábado, o time mineiro anunciou o retorno do comandante que, em 2021, levou a equipe aos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Cuca chega para substituir o argentino Antonio Mohamed. Ele já vinha tendo o trabalho questionado há algum tempo e a eliminação para o Flamengo, nas oitavas de final da Copa do Brasil, complicou ainda mais a sua situação.

O estopim para a sua queda foi o empate diante do Cuiabá, na última quinta-feira. Cuca retorna a Belo Horizonte sete meses após pedir demissão. O vínculo assinado com a diretoria termina em dezembro e vai selar a terceira passagem do profissional pelo Atlético-MG.

O Atlético briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. No entanto, com o tropeço na última rodada, a diferença para o líder Palmeiras agora é de quatro pontos (32 a 36).

Nos últimos cinco jogos pela competição, a equipe alvinegra mostrou oscilações e obteve três vitórias e dois empates. Além do Nacional, o Atlético-MG também está na Libertadores e tem um desafio complicado nas quartas de final. O duelo vai ser contra o Palmeiras.

O primeiro jogo acontece no próximo dia 3 de agosto e vai ser disputado no Mineirão. A partida de volta será no dia 10, em São Paulo. As duas partidas têm sabor de revanche já que, na edição do ano passado, os paulistas eliminaram os atleticanos nas semifinais. Na sequência, o Palmeiras acabou campeão do torneio continental ao derrotar o Flamengo na decisão.