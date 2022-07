Ribeirão investe R$ 10 milhões para reforçar o setor turístico

Da Redação



A Prefeitura de Ribeirão Pires planeja investir cerca de R$ 10 milhões para reformar e revitalizar a Vila do Doce e os mirantes Santo Antônio e São José, três dos principais pontos turísticos do município, além de implementar outras ações para fomentar o setor.

A expectativa da administração municipal é triplicar o número de visitantes que procuram a cidade nos fins de semana, que hoje chega, em média, a 2.000 pessoas, após a conclusão das melhorias. “Ribeirão Pires é a única estância turística cortada pela linha férrea, o que facilita o acesso ao chamado turismo de um dia. Nossa ideia é fomentar isso, deixando nossos pontos turísticos mais estruturados para atrair cada vez mais visitantes”, disse Volpi.

Segundo o chefe do Executivo, impulsionar o setor significa também alavancar o desenvolvimento econômico da cidade, com geração de emprego e renda. Os recursos para melhorias nos pontos turísticos integram pacote de investimento anunciado nesta semana pelo prefeito Clóvis Volpi (PL), que gira em torno de R$ 118 milhões, com aportes dos governos do Estado e federal.

Além dos pontos turísticos, as intervenções vão contemplar construção de viaduto que ligará o Centro Alto à Avenida Valdírio Prisco, infraestrutura viária com o programa Nossa Rua, pavimentação asfáltica em Ouro Fino, construção de ginásio de esportes para 2.500 espectadores e novo campo com gramado sintético no CTT (Centro Técnico de Treinamento) Ouro Fino, entre outras. Única estância turística do Grande ABC, Ribeirão Pires tem no turismo religioso e ecológico seus grandes trunfos. O Circuito Religioso, por exemplo, reúne 20 templos católicos, entre eles, os mirantes e a tricentenária Capela do Pilar, construída em 1714. Já em relação ao turismo ecológico, a cidade dispõe de um dos mais belos cartões postais da região, o Parque Oriental. Tido como ponto de contemplação, o local está às margens da Represa Billings e possui uma gama de símbolos orientais que simbolizam a paz em solo sagrado. Outro ponto muito visitado na cidade é a Torre de Miroku, maioor do gênero em solo brasileiro.



VILA DO DOCE

Já a Vila do Doce, localizada na região central, foi criada pelo próprio prefeito Clóvis Volpi em seu primeiro mandato, no ano de 2008, como ponto gastronômico e de produtos artesanais da cidade.

De lá para cá, nenhuma intervenção para levar melhorias ao local foi executada pelas gestões que sucederam Volpi.

Para o vice-prefeito e secretário de Turismo, Amigão D’orto, a reforma dos pontos turísticos tem valor estratégico para o município, uma vez que abre novas possibilidades econômicas para a cidade, contemplando comerciantes, artesãos e guias, entre outros. “O turismo curto é um nicho muito importante para a economia da nossa cidade. Temos que apostar nisso. Gera emprego e renda para o nosso povo também”, avaliou o secretário, em linha com o pensamento do prefeito.

Os recursos conquistados para a revitalização e reforma dos pontos turísticos são provenientes da Secretaria Estadual do Turismo, por meio do Dade (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias). As licitações para definir as empresas que ficarão responsáveis pelas obras vão acontecer até o próximo dia 31