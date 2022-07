Ucrânia: ataque a Odessa é 'cuspe na cara' de Putin contra ONU e Turquia

23/07/2022 | 10:30



Porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko classificou o ataque da Rússia contra o porto de Odessa, na Ucrânia, como um "cuspe na cara" do presidente Vladimir Putin contra o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, e o presidente da Turquia, Recep Tayip Erdogan, que trabalharam pelo acordo entre Moscou e Kiev para retomar as exportações agrícolas pelo Mar Negro.

O pacto foi assinado ontem, em Istambul, e poderia liberar mais de 20 milhões de toneladas de grãos parados no porto de Odessa desde que a guerra na Ucrânia começou, em 24 de fevereiro.

"A Ucrânia enfatiza a necessidade de implementação rigorosa dos acordos relativos à restauração da exportação segura de produtos agrícolas ucranianos através do Mar Negro a partir de três portos: Odesa, Chornomorsk e Yuzhnoye", escreveu o porta-voz em publicação no Facebook.

Nikolenko ainda pediu que ONU e Turquia "assegurem que a Rússia cumpra suas obrigações" relacionadas ao acordo. Caso contrário, Moscou deverá ser "totalmente responsabilizada pelo aprofundamento da crise alimentar global", concluiu.