Diadema e São Caetano se enfrentam hoje pelo grupo 3

23/07/2022 | 10:06



O São Caetano vai até Diadema visitar o Água Santa, em duelo válido pela quarta rodada da Copa Paulista. A partida está marcada para hoje, às 15h.

O jogo vai ser no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes (Distrital do Inamar), em Diadema. Os times estão no Grupo 3 da competição. O Azulão é o líder do grupo, com cinco pontos. O Netuno ocupa atualmente a quarta colocação do grupo, com quatro pontos. O Azulão busca seu segundo título da competição. O clube venceu o XV de Piracicaba na edição de 2019 e sagrou-se campeão da Copa Paulista pela primeira vez.

Já o Água Santa busca seu primeiro título da Copa Paulista, e conta com a experiência de seu técnico Thiago Carpini, que tem passagens por Guarani e Santo André. O Azulão está invicto na competição, somando uma vitória e dois empates nos três primeiros jogos, sendo o último jogo a primeira vitória da equipe, por 1 a 0 frente ao Juventus.

Já o time de Diadema tenta se reerguer na competição após perder por 3 a 1 para o EC São Bernardo, que inclusive ultrapassou o Água Santa na tabela de classificação. Na Copa Paulista classificam-se os dois mais bem colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. Na tabela geral, o São Caetano ocupa a quinta colocação, e o time do Água Santa está na décima posição.