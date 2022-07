São Bernardo FC vai ao Paraná para começar mata-mata

Pedro Lopes

Do Diário do Grande ABC



23/07/2022 | 09:50



O São Bernardo FC enfrenta o Azuriz (PR) hoje na partida de de ida da segunda fase da Série D. O jogo será realizada no Estádio Os Pioneiros, na cidade de Pato Branco, no Paraná, a partir das 19h. O time do Grande ABC chega como favorito para o confronto, já que fez uma boa campanha na primeira fase. Em 14 jogos, o time conquistou sete vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

O São Bernardo FC teve ainda defesa menos vazada do seu grupo, com apenas três gols sofridos. Já o adversário paranaense ficou na quarta colocação de seu grupo, somando sete vitórias, três empates e quatro derrotas. O Bernô busca seu primeiro título nacional e ainda repetir o sucesso que fez em 2021, quando conquistou a Série A2 do Paulista e a Copa Paulista.

Mas, apesar do favoritismo, a equipe vai para o jogo principalmente para apagar a derrota sofrida para a Portuguesa -RJ pela última rodada da competição, o que tirou a até então série invicta do Tigre do ABC. Márcio Zanardi, técnico da equipe do São Bernardo, diz que está satisfeito com o trabalho do time, mas quer manter o foco e pensar nas estratégias. “Sem dúvidas estou muito satisfeito com o trabalho da comissão. Eu acredito muito nesse trabalho, tem muitas pessoas por trás.

Conseguimos ter o entrosamento que a gente queria dentro da metodologia que eu queria trabalhar, consegui observar todos os atletas em até três funções cada. Nosso time chega muito preparado (para o mata-mata) com os nossos melhores jogadores nas melhores condições. Agora é estar com a cabeça focada e pensar na estratégia para o primeiro jogo”, disse