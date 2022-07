Sampaio Corrêa vence Sport e mantém invencibilidade em casa na Série B

22/07/2022 | 23:43



O estádio Castelão, em São Luís (MA) é o grande diferencial do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, na abertura da 20ª rodada, que marca o início do returno, não foi diferente. O time maranhense fez valer o fator casa, foi mais eficiente e goleou o Sport por 4 a 1, mantendo a invencibilidade em casa. O time maranhense ainda não perdeu nenhuma no Castelão nos dez jogos que fez na atual edição no local, tendo agora oito vitórias e dois empates.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa ultrapassou o Sport e aparece na quinta colocação com 28 pontos, cinco a menos do que o Grêmio, quarto colocado. Os gols da vitória foram de Gabriel Poveda, que fez dois, Ygor Catatau e Rafael Costa. Poveda se isolou na artilharia da Série B, com 11 gols. Deixou Diego Souza (Grêmio) e Lucca (Ponte Preta), ambos com nove, para trás. Kayque diminuiu para o Sport.

O Sport é o sétimo, com 27 pontos. A derrota conturba ainda mais o ambiente, pois a semana já contou com a saída repentina do técnico Lisca para o Santos. Ainda procurando por um substituto, o Sport foi comandado pelo interino Cesar Lucena.

O Sampaio Corrêa pressionou desde o início o Sport e demorou apenas quatro minutos para abrir o marcador. Pimentinha cruzou pela direita e Gabriel Poveda apareceu sozinho para cabecear e marcar seu décimo gol na Série B. Tímido em campo, o Sport teve a chance do empate quando chegou pela primeira vez. Aos 19 minutos, após cruzamento da esquerda, Kayque cabeceou, sozinho, para fora.

Quando o Sport começava a ganhar espaço no campo ofensivo, o Sampaio Corrêa mostrou eficiência e chegou aos segundo gol. Aos 36 minutos, após escanteio cobrado pela esquerda, Ygor Catatau subiu sozinho para marcar de cabeça.

O Sport voltou com outra postura e melhorou em campo com as entradas de Giovanni e Éverton Felipe no intervalo. Com mais poder ofensivo, o Sport foi criando chances, enquanto o Sampaio desperdiçou um gol com Ferreira após passe de Gabriel Poveda.

Melhor em campo, o time pernambucano diminuiu o marcador. Giovanni bateu falta pela esquerda e kayque desviou de cabeça para marcar. Se o Sampaio foi melhor no primeiro tempo, o Sport era o dono do segundo tempo.

O time pernambucano pressionava, mas não era objetivo e foi castigado aos 28 minutos, quando Gabriel Poveda acionou Matheusinho, que foi derrubado por Fabio Alemão. O árbitro marcou pênalti e expulsou Fábio Alemão. Poveda bateu firme no canto esquerdo e fez o terceiro do Sampaio e o segundo dele. O Sport buscou até o final diminuir, mas sem sucesso. Ainda viu, aos 48 minutos, Rafael Costa receber sem marcação e chutar no cantinho para marcar o quarto.

O Sampaio Corrêa volta a campo na próxima sexta-feira (29) diante do Tombense, fora de casa. O Sport joga um dia antes, na quinta-feira (28), contra o Guarani, na Ilha do Retiro. Os dois jogos são pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 4 x 1 SPORT

SAMPAIO CORRÊA - Gabriel Batista, Mateusinho, Alan Godói (Joècio), Nilson Júnior e Pará; André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha (Renatinho), Ygor Catatau (Nadson) e Gabriel Poveda (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.

SPORT - Carlos Eduardo; Ezequiel, Fábio Alemão, Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias (Denner), Thiago Lopes (Éverton Felipe)e Blas Cáceres (Giovanni); Luciano Juba (Willian Oliveira) e Kayque (Vanegas). Técnico: César Lucena (interino).

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

GOLS - Gabriel Poveda aos quatro minutos e Ygor Catatau aos 36 minutos do primeiro tempo; Kayque aos seis minutos e Gabriel Poveda aos 32 minutos e Rafael Costa aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Vila (Sampaio Corrêa)e (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Fabio Alemão (Sport).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Castelão, em São Luís (MA).