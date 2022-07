Thiago Braz e revezamento 4x100m garantem vaga na final do Mundial de Atletismo

22/07/2022 | 23:29



Thiago Braz e o revezamento 4x100m garantiram, nesta sexta-feira, em Eugene, Estados Unidos, uma vaga na final do Mundial de Atletismo. O quarteto velocista vai tentar uma medalha neste sábado, enquanto o saltador buscará um lugar no pódio no domingo.

Campeão olímpico no Rio/2016 e bronze em Tóquio/2020, Thiago saltou 5,75 metros e ficou entre os 12 classificados que vão disputar medalha. O favorito para o ouro é o sueco Armand Duplantis, recordista mundial.

Já o revezamento 4x100m, formado por Rodrigo do Nascimento, Felipe Bardi, Derick Silva e Erik Cardoso completou a prova com o tempo de 38s41, ficando em quinto a segunda bateria, atrás de França (38s09), Canadá (38s10) e África do Sul (38s31).

No geral, o Brasil ficou com o sexto tempo e se garantiu entre os oito finalistas da prova. Favorito para ficar com o título mundial, o revezamento dos Estados Unidos fez o melhor tempo, ao vencer a primeira bateria com 37s87.