Diocese de Sto.André comemora 68 anos

A Diocese de Santo André celebrou ontem os 68 anos de sua criação. Missa presidida pelo bispo dom Pedro Carlos Cipollini marcou as homenagens à data e ao Dia de Santa Maria Madalena. A atividade litúrgica foi realizada na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

A Diocese, que integra as sete cidades da região, foi criada no dia 22 de julho de 1954, pelo Papa Pio XII, a partir do desmembramento da Arquiodiocese de São Paulo. “A história da Diocese de Santo André se confunde nesses últimos 68 anos com a história do próprio Grande ABC. Não existe lugar na região em que a Igreja Católica não esteja presente”, disse o bispo.

Entre as ações evidenciadas está a atuação da Diocese durante o período de ditadura militar. “A Igreja não só abriu as portas aos operários, que eram proibidos de se reunir, mas angariou mantimentos para suas famílias”, recordou dom Pedro Carlos Cipollini.

O bispo observou a importância da criação da Diocese para a articulação da Igreja na região e a ampliação de seu trabalho, que neste momento se volta ao acolhimento e à caridade. “A Igreja sempre se preocupou em evangelizar, junto com a promoção humana”. O bispo destacou, ainda, que as políticas públicas desenvolvidas pelos municípios avançaram desde a criação da Diocese e melhoraram as condições da população em relação aos primeiros anos de atuação bispado na região.

Rosa Gerardi, 83 anos, é frequentadora da catedral andreense desde a infância. Após a cerimônia de ontem, a religiosa lembrou com emoção o período de desmembramento da região da Arquiodiocese de São Paulo. “Venho (à Catedral Nossa Senhora do Carmo) desde que nasci. Fui batizada e crismada aqui. Eu tinha 16 anos quando a Diocese foi criada. Lembro quando veio o primeiro bispo (dom Jorge). Foi maravilhoso”, recordou.

A missa de ontem também marcou a apresentação de comissão formada por membros da Igreja para os preparativos do jubileu dos 70 anos da Diocese de Santo André. “O bispo constituiu a comissão para pensar o processo de caminhada aos 70 anos. Teremos visitas missionárias, celebrações lidgadas ao padroeiro da Diocese, que é Santo André, entre outras atividades”, explicou o padre Joel Nery, pároco da Catedral Nossa Senhora do Carmo e vigário geral da Diocese.