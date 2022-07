Internada em SP, Anitta reclama de pós-operatório: 'insuportável'

22/07/2022 | 17:46



Anitta usou o Twitter, nesta sexta-feira, 22, para falar sobre o pós-operatório da cirurgia de endometriose, em que foi submetida no Hospital Vila Nova Star, da Rede Dor, na Zona Sul de São Paulo, na última quarta-feira, 20. A cantora confessou que tem passado por momentos difíceis, que ela chamou de "insuportável".

"Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas está difícil, viu? Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim", escreveu Anitta, que segue internada na unidade de saúde. Não há previsão de alta, segundo os médicos.

Segundo o último boletim do hospital, "a paciente foi submetida na última quarta-feira (20/7) a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero)".

"A evolução do quadro clínico da artista após a cirurgia é considerada satisfatória. Anitta está sob cuidados médicos da equipe chefiada pela professora doutora Ludhmila Hajjar e pelo diretor geral do hospital, Pedro Loretti. Até o momento, não há previsão de alta", disse a nota do Vila Nova Star.

De acordo com o hospital, a cirurgia durou cerca de quatro horas, sem nenhuma intercorrência.