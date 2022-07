Vitor Kley deixa escapar romance com Priscilla Alcântara

22/07/2022 | 17:44



Vitor Kley foi um dos convidados do programa TVZ, do Multishow, na última quinta-feira, 21, e além de falar sobre música e cantar junto com a apresentadora Priscilla Alcântara, como de praxe na atração. Mas, o cantor acabou entregando que os dois "andam se conhecendo melhor", ao comentar boatos de um romance entre o casal.

"Desde então, não param de me perguntar: 'você está solteiro, não é, Vitor?'", perguntou Priscilla. "Responde, Vitor!", insistiu a cantora ao ver o convidado com um riso sem graça.

"Nós estamos (solteiros), não é? Livres. Essa pergunta não estava no roteiro. Fez para me apertar", desviou Vitor.

"É que o brasileiro gosta de saber da vida de gente famosa. Eu, como boa apresentadora, resolvi perguntar", disse Priscilla. "É, nós estamos nos curtindo", emendou Vitor, deixando Priscilla sem graça.

"Estamos curtindo participar do TVZ. De resto, estamos solteiros. Podem ficar tranquilos", desconversou a vencedora da primeira edição do The Masked Singer Brasil, da Globo.

A história de que Vitor Kley - solteiro desde janeiro, quando terminou o namoro com a atriz portuguesa Carolina Loureiro - estaria se relacionando com Priscilla ganhou força no início de maio. Os dois foram vistos juntos na casa da também cantora Lorena Chaves.

Em vídeos que circularam na internet na época, eles apareciam apenas cantando e se divertindo. Mas houve especulações sobre o namoro dos cantores.