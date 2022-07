Marido de Carlinhos Maia sobre decepção com roubo: 'Foi alguém do nosso meio'

22/07/2022 | 17:41



O influenciador Lucas Guimarães, marido do também influenciador Carlinhos Maia, voltou a falar sobre a invasão ao apartamento do casal em Maceió, em Alagoas, que causou um prejuízo de mais de R$ 5 milhões.

Em entrevista ao PocCast, programa apresentado por Rafael Uccman e Lucas Guedez, Lucas revelou que os dois suspeitam que foi uma pessoa próxima que planejou o assalto.

O motivo, segundo ele, foi que poucos sabiam da existência do cofre no apartamento. Nem mesmo os melhores amigos de Carlinhos e Lucas tinham conhecimento da localização dos itens de luxo.

"O que mais me decepciona é que foi alguém do nosso meio. Alguém que sabia da nossa intimidade e convivia com a gente", comentou o influenciador.

Ele ainda ressaltou que as únicas pessoas de quem eles não desconfiam são os dois. "Chega um momento em que a única pessoa que, para mim, não é suspeita é só o Carlinhos e que o Carlinhos também não suspeita somente de mim", disse.

Lucas contou que todos os itens roubados eram do marido, já que, antes do crime, o influenciador havia retirado os objetos que eram dele do cofre e levado a uma viagem a Cancún, no México.

A invasão ao apartamento do casal aconteceu em maio. Dentre os itens mais caros levados pelos bandidos, estavam um relógio avaliado em R$ 1 milhão e um colar de diamantes de R$ 1,5 milhão.

No início do mês, três homens suspeitos de participarem do assalto foram presos em Campina Grande, na Paraíba. A Polícia Civil de Alagoas disse que continuará com as investigações até conseguir identificar todos os suspeitos.