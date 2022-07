Estação de esqui Portillo, no Chile, tem atrações para toda a família

Redação

Queridinha dos brasileiros, a estação de esqui Portillo, no Chile, já está cheia de neve e preparada para ser palco de aventuras inesquecíveis na temporada de inverno (que se estende até 1º de outubro). A apenas duas horas de Santiago, o complexo abriga 34 pistas e oferece programações divertidas para viajantes de todas as idades.

Estação de esqui Portillo

Boa parte das atrações do complexo podem ser realizadas em família. As famosas aulas de esqui, por exemplo, são comandadas por professores especializados e preparados para ensinar crianças, adolescentes, adultos e até idosos que querem se aventurar na neve.

Há também atividades direcionadas a diferentes faixas etárias. A criançada se diverte como a equipe de entretenimento, que organiza desde partidas de futebol e vôlei até concursos de fantasia. Enquanto os pequenos de 4 a 7 anos passam horas entretidos com o Kids Club, os adolescentes podem dançar com os amigos na discoteca e curtir apresentações de música ao vivo.

Os pais, por sua vez, conseguem aproveitar o tempo livre para praticar ioga ou relaxar na piscina com jacuzzi ao ar livre. As noites são animadas por experiências gastronômicas, degustações de vinhos e bandas.

Para deixar os responsáveis sempre tranquilos, o complexo oferece a possibilidade de contratar serviços de babás (para crianças de 4 a 7 anos), berçário (para pequenos de até 3 anos) e babysitter.

A terceira idade também conta com tudo que precisa para viver uma experiência inesquecível na estação de esqui. A dica para os viajantes sêniores é mesclar atividades físicas com programações relaxantes. Depois de um dia curtindo a neve, por exemplo, dá para desfrutar do calor da fogueira, ler um livro em algum cantinho com uma vista maravilhosa ou provar uma deliciosa fondue.

