Mãe de Viih Tube é pedida em casamento nas Ilhas Maldivas!

22/07/2022 | 16:11



Vida boa e amor no ar! Se você acompanha Viih Tube nas redes, já está sabendo da grande novidade. A ex-BBB compartilhou através de seus Stories o momento que sua mãe, Viviane Di Felice, é pedida em casamento por Enrico Degan nas Ilhas Maldivas! Segundo a mais nova noiva do pedaço, Viih a enganou e levou ao lugar do pedido.

Chorei tanto, o amor é lindo, escreveu a influenciadora.

A mamãe Tube também usou seu Instagram para compartilhar o momento com os seguidores. Na legenda, ela escreveu:

Momento incrível que estou vivendo, ao lado da pessoa que me fez ver a vida com mais amor! Me sinto completa e feliz! Digo sim e mil vezes sim! Um amor para toda vida.

Quem aproveitou para comentar na publicação de Viviane foi a filha:

Eu amo vocês! Obrigada por fazer minha mãe tão feliz Enrico, o amor é lindo, e foram vocês que me fizeram acreditar nisso.

Vale pontuar que Viih Tube está ficando em um hotel que apresenta valores de diárias a partir de cerca de sete mil reais, até 46 mil reais. Quem pode, pode, não é?