Rupert Grint, ator de Harry Potter, tem presença confirmada em evento no Brasil

22/07/2022 | 16:11



Atenção fãs de Harry Potter! Rupert Grint, o eterno Ron Weasley, virá ao Brasil para participar de um evento. O perfil oficial da UCCONX 2022 publicou nesta sexta-feira, dia 22, a confirmação da presença do ator. O festival acontecerá no Anhembi, em São Paulo, dos dias 27 a 31 de julho.

De acordo com as informações divulgadas no anúncio da vinda do ruivo, ele terá um painel próprio e fará o famoso meet & greet com os fãs. A venda de ingressos para encontrar com Rupert já está aberta, ele estará no evento no sábado e domingo, dias 30 e 31.

Além de Grint, o festival estará repleto de atividades e já confirmou a presença de mais dois grandes ícones da cultura geek, são eles Millie Bobby Brown, a Onze de Stranger Things e George Takei, o Hikaru Sulu de Star Trek. Assim como o irmão da Gina, os dois atores também terão seus próprios painéis e farão meet & greets.