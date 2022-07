Ex marido de Wanessa Camargo celebra aniversário antecipado com Thiaguinho, Carol Peixinho e outros famosos

22/07/2022 | 16:11



Marcos Buaiz fará aniversário na próxima terça-feira, dia 23, mas seus amigos já se reuniram na última quinta-feira, dia 21, para celebrar sua vida. Em uma publicação feita por Thiaguinho, Buaiz aparece feliz ao lado do cantor, de Carol Peixinho e de Ellen Barbosa, irmã do músico. O ex de Fernanda Souza aproveitou para se declarar ao amigo na legenda:

Celebrando a vida desse nosso grande irmão Marcus Buaiz!!! Você é tão importante pra gente, irmãozão! Que maravilha estar contigo num momento tão especial! A gente te ama!

Além do cantor, Carlinhos Maia também compareceu ao evento. Nos comentários outros amigos de Buaiz elogiaram o empresário, como Bruno Gagliasso e Rafael Zulu.

Durante o evento, Marcus pegou o microfone para fazer um discurso emocionante que foi publicado nos Stories dos convidados, como Carlinhos:

- Casa é um lugar importante, a gente só recebe pessoas especiais, que representam de alguma forma algo importante nessa vida. Cada um de vocês aqui hoje representa muito na minha vida. Hoje, estou renascendo.

O empresário tem mostrado momentos mais próximo à família, desde o término de seu casamento de 17 anos com Wanessa Camargo.