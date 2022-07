4ª dose da vacina da covid: SP libera reforço para quem tem mais de 30 anos

22/07/2022 | 14:48



Moradores da cidade de São Paulo com mais de 30 anos poderão receber a partir da próxima segunda-feira, 25, a quarta dose da vacina contra covid-19 - também chamada de segunda dose de reforço. Para isso, o público elegível deve ter recebido a terceira aplicação do imunizante há pelo menos quatro meses. A medida foi anunciada nesta sexta-feira, 22, pela Prefeitura.

Conforme a gestão municipal, cerca de 514,7 mil munícipes estão aptos para a nova etapa. Anteriormente, essa fase do programa de imunização estava disponível somente para pessoas com alto grau de imunossupressão, com mais de 35 anos ou trabalhadores da saúde. Agora, a vacinação foi ampliada, mas também segue para esses grupos.

Todas as 470 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de três Centros de Saúde (CSs), 17 Serviços de Atenção Especializada (SAEs) e dois megapostos estarão abertos para a aplicação do imunizante. Mais informações e a lista completa dos postos de saúde podem ser encontradas no Vacina Sampa.

Prefeitura segue vacinando neste fim de semana

A Prefeitura de São Paulo reforçou ainda que a vacinação contra a covid-19, além de múltiplas doenças, segue neste final de semana na capital paulista. No sábado, estarão abertas as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas da capital, das 7h às 19h. No domingo, a vacinação ocorre nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo e da Juventude, das 8h às 16h. No mesmo horário, também ocorre a imunização em dois pontos na Avenida Paulista: uma tenda localizada no número 52 e uma farmácia parceira, no número 995, que aplicará somente vacinas contra a covid.

Enquanto isso, na multivacinação voltada ao público infantil, são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.