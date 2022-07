Ferrari domina 2º treino do GP da França de F-1 e Sainz Jr. é o mais rápido

22/07/2022 | 13:23



A Ferrari dominou os treinos livres do GP da França de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Após Charles Leclerc ser o mais rápido da sessão de abertura do dia, seu companheiro Carlos Sainz Jr. foi o mais veloz no segundo treino. O piloto de Mônaco terminou logo atrás do espanhol, relegando Max Verstappen ao terceiro posto desta sexta.

Sainz Jr. foi o mais rápido do dia ao anotar 1min32s527, superando em quase um segundo e meio a melhor marca do primeiro treino, que pertenceu a Leclerc (1min33s930). Desta vez, o monegasco ficou em segundo, com 1min32s627. Atrás da dupla da Ferrari veio o atual campeão mundial, com 1min33s077.

Verstappen e a Red Bull ainda estão abaixo da equipe italiana no circuito Paul Ricard. Companheiro do holandês no time austríaco, o mexicano Sergio Pérez foi apenas o 10º colocado, com 1min34s060. No início do dia, Pérez chegou a rodar sozinho na pista. Nesta segunda sessão, foi mais discreta, longe de alcançar a Ferrari.

O time italiano, contudo, tem uma grande preocupação para este fim de semana. Apesar da boa reação exibida nas duas últimas etapas, quando venceu na Inglaterra e na Áustria, a Ferrari já sabe que Sainz vai perder 10 posições no grid de largada no domingo porque trocou componentes do motor do espanhol. Leclerc, portanto, será a grande aposta da equipe para a França.

Correndo por fora nesta disputa, a Mercedes ainda não convenceu em Paul Ricard. O time vem mostrando boa evolução nas últimas semanas, mas não conseguiu acompanhar o ritmo de Ferrari e Verstappen nesta sexta. O britânico George Russell foi novamente o quarto mais rápido, com 1min33s291. Lewis Hamilton anotou o quinto tempo, com 1min33s517.

O tempo do heptacampeão mundial é mais importante porque ele "estreou" na pista neste fim de semana somente no segundo treino. No primeiro, sua vaga foi ocupada pelo holandês Nyck de Vries, numa decisão da Mercedes em dar oportunidades para seus reservas.

Ainda mais longe dos favoritos, a McLaren colocou seus dois pilotos no Top 10. O britânico Lando Norris foi o sexto mais veloz, com 1min33s607, enquanto o australiano Daniel Ricciardo anotou o nono tempo, com 1min33s984.

A lista dos 10 mais velozes contou ainda com o local Pierre Gasly (AlphaTauri), com 1min33s906, na sétima marca. O dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), com 1min33s928, apareceu no oitavo posto.

Os pilotos voltam para a pista no sábado para a terceira sessão livre às 8h (pelo horário de Brasília), três horas antes do treino classificatório. No domingo, a corrida está agendada para as 10 horas.