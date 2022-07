Restaurante na Ilha de Boipeba se destaca com receitas diferenciadas

Redação

Do Rota de Férias



22/07/2022 | 12:55



A Pousada Mangabeiras vem ganhando destaque no cenário turístico da Bahia não apenas pelo conforto e charme de seus bangalôs, mas também por conta de seu restaurante na Ilha de Boipeba. Aberto tanto para hóspedes e visitantes (mediante a reservas), o local serve iguarias gastronômicas diferenciadas.

Restaurante na Ilha de Boipeba

A começar pelo acesso por um elevador funicular em meio à vegetação nativa, que leva ao alto da montanha, o charmoso restaurante oferece um clima agradável e descontraído, sem deixar de ser requintado e moderno. Com vista privilegiada para a piscina e os jardins da pousada, o local tem decoração simples, mas cuidadosa, e conta com um convidativo bar onde são preparados drinques exclusivos da Mangabeiras – vale a pena pedir o Néctar dos Deuses, receita secreta elaborada com o mel do cacau, que pode ser servido puro ou com vodca.

O novo menu contemporâneo assinado pela chef Juliana Caruso, uma das sócias da pousada, foca fatores como cuidado dos ingredientes, apresentação do prato e leveza da harmonização, que se estende desde a entrada até a sobremesa. A maioria das receitas usa ingredientes frescos e frutos do mar de fornecedores locais, o que ressalta ainda mais os sabores e aromas típicos da Ilha de Boipeba.

O cardápio tem opções exclusivas para cada dia da semana, com duas entradas e quatro pratos principais, que incluem frutos do mar, peixes, carnes e uma deliciosa opção vegana. O polvo ao alho e óleo picante com purê de maça assada e arroz negro e o curry de peixe com legumes ao coco, cuscuz marroquino com castanhas, damasco e cebolas carameladas, figuram entre os grandes destaques. Assim como o risoto de salmão ao perfume de dill e amêndoas carameladas.

As sobremesas são outro ponto forte do menu do Mangabeiras. O mil folhas de cacau com sorvete de creme, além de outras opções exclusivas preparadas artesanalmente no próprio restaurante, estão entre os mais pedidos

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para explorar os sabores do restaurante na Ilha de Boipeba e as atrações da região, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.