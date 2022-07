Raul Gazolla revela que tiveram que provar a inocência de Daniella Perez após sua morte

22/07/2022 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 21, o mesmo dia de lançamento da série documental, Pacto Brutal, sobre o assassinato de Daniella Perez, o jornal O Globo publicou uma entrevista com Raul Gazolla. Em conversa com o veículo o ator revelou que eles tiveram que provar a inocência da jovem:

- Me impressiona muito termos que provar a inocência de uma pessoa assassinada com 18 facadas. Tivemos que defender a honra da Dany e provar que ela não tinha tido nada com o assassino.

Os primeiros episódios contam como a atriz estava em plena ascensão. Nos depoimentos dos assassinos, Guilherme de Pádua disse que Daniella o assediava nos bastidores da novela que fizeram juntos, De corpo e Alma. O que mais chocou o público na época foi o ator que estava tão próximo de Perez cometer um crime tão brutal. A filha de Glória Perez foi assassinada com 18 facadas no dia 28 de dezembro de 1992.

Na série da HBO Max, os depoimentos dos familiares e amigos da vítima mostram a dor que carregam mais de três décadas depois. A autora e mãe de Daniella, não permitiu que os criminosos falassem no documentário. Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado, e deveriam cumprir 19 anos e seis meses de prisão, número que foi reduzido.