Victor Pecoraro e Rayanne Morais curtem festa juntos em meio a polêmicas

22/07/2022 | 12:10



Victor Pecoraro e Rayanne Morais decidiram deixar as polêmicas de lado para curtir o aniversário do ator Fernando Sampaio, na noite da última quinta-feira, dia 21.

O aniversariante curtiu a data em um restaurante ao lado de outros amigos. Nos registros feitos, o aniversariante posou ao lado de Victor e Rayanne, mas os dois evitaram posar juntinhos.

Nos últimos dias, Victor realizou uma live em suas redes sociais e confessou que traiu a sua ex-mulher, Renata Muller, com Rayanne Morais:

- Pedi perdão a Renata pela atitude precipitada de me envolver com uma pessoa, mas não de me separar. (...) Errei em ter me precipitado em me envolver com uma pessoa, enquanto eu deveria ter esperado para isso, em respeito ao meu casamento de 13 anos, mas eu estava muito magoado e não quis esperar.