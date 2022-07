Fragmentos. O milagroso São Vicente. União compra a Fazenda São Caetano. Sistema viário em frangalhos.

Ademir Medici

Vila Gerty era capoeira para caçar nhambu e preá”.

Dos guardados de Wanderley dos Santos, notícias de várias épocas.



UMA ORAÇÃO

“Clementíssimo Jesus, que suscitastes na vossa Igreja, na pessoa do Bem-Aventurado Vicente, um apóstolo da vossa ardentíssima caridade, espalhai o mesmo ardor de caridade sobre vossos servos, para que por vosso amor deem com a melhor vontade aos pobres o que possuem, demais ainda, se deem a si mesmos”.

NOTA – Vicente Rodrigues Vieira, o Vicente São Curandeiro, possuía chácara no antigo bairro da Saúde, na divisa com Santo André. Ali recebia romeiros de várias cidades, estados e países em busca de cura. Pode ser chamado de o primeiro relações públicas de São Caetano.

HISTÓRIA

Por escritura pública, de 5 de julho de 1877, no tabelião Elias de Oliveira Machado, livro de notas 86, fls. 172, a fazenda de São Caetano, com as fazendas de São Bernardo e Jurubatuba, foi vendida à Fazenda Nacional, pelo preço de 16 contos de réis.

SISTEMA VIÁRIO

Urgem a retificação do Tamanduateí e a construção da Avenida Marginal. Cada vez piores as comunicações entre a Capital e São Caetano, Santo André e São Bernardo.

CONVESCOTE

São Caetano do Sul comemora hoje o seu 79º aniversário com convescote no interior da General Motors, aberto às famílias de seus empregados.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Da estatística industrial do Estado de São Paulo referente a 1936, outras firmas que funcionavam em São Caetano.

Metalúrgica Nestor de Góes – ferro laminado em vergalhões.

Pedro Giorgi – artefatos de metal.

Antonio Barile & Filhos – artigos para mesa e cozinha em metal.

Cuccato & Garbelotto – conserto de automóveis e caminhos à Rua Santa Catarina

Sant’Anna Souza & Cia – pregos ponta de Paris

URBANISMO. À beira do Tamanduateí, Vila Prosperidade: foi de São Caetano, passou a Santo André, retornou à velha casa



REVOLUÇÃO DE 32



16º dia: 24 de julho

A ação das forças constitucionalistas na Frente Norte.

Feriado em São Paulo prorrogado por três dias.

São Bernardo

Os escoteiros recebem diariamente instruções adequadas à ocasião e domingo próximo (24-7-1932), depois de receber os seus uniformes, farão demonstração de socorro de urgência.

Os escoteiros, desde o início da revolução têm posto os seus préstimos à disposição da Cruz Azul (da Vila de São Bernardo).

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 25 de julho de 1972 – ano XV, edição 1902

MANCHETE – Bernardi será candidato.

A convenção para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e à vereança do partido da Arena em Mauá, marcada para 30 de julho (de 1972) deverá indicar Élio Bernardi para a sucessão de Américo Perrella.

ESPORTES – Mercedes-Benz constrói ginásio de esportes em Diadema.



RIO GRANDE DA SERRA

2002 – Em 22 de julho, uma segunda-feira, começava o VII Congresso de História do Grande ABC. Foi um dos mais agradáveis realizados na região.

Rio Grande da Serra não possuía o seu Teatro Municipal. O congresso realizou-se na Rua José Maria de Figueiredo, sob tendas, com palco e um telão que focalizava as riquezas da cidade: suas trilhas, suas matas, suas flores, sua água, sua pedreira.

Um dos painéis – “Caminhos Culturais do ABC” – reuniu pensadores da região: Dalila Teles Veras, Milton Andrade, Antonio Possidonio, Alexandre Takara e José Bonifácio de Carvalho.



HOJE

Dia do Motorista

Dia do Escritor: data instituída em 1960 pela União Brasileira de Escritores

SANTOS DO DIA

Tiago de Zebedeu. Ou Giacomo II Maggiore

Cristóvão. Padroeiro dos Motoristas.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de São Pedro, elevado a município quando se separa de São Pedro.

Do Dia de São Cristóvão aniversariam 35 cidades brasileiras, a maioria do Paraná, como Alto Piquiri, Barbosa Ferraz e

