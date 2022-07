Encontros de gala. A indústria. A história na Cúria. Escravo batizado em 1742.

Ademir Medici

Memória inicia a Semana São Caetano 2022 baseando-se em várias fontes, das quais destacamos, nesta primeira edição:

A estatística industrial do Estado de São Paulo referente a 1936, de um volume de 272 páginas editado em 1938 pela Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio estadual – descoberta da memorialista Maria Claudia Ferreira, do blog “Santo André Ontem e Hoje”.

Anotações do historiador Wanderley dos Santos, um conjunto de mais de 200 caixas de arquivo hoje sob a guarda do Banco de Dados do Diário, cedidas pela viúva do Wanderley, dona Rosimar Zotelli.

Acervo fotográfico do memorialista Paschoalino Assumpção, coordenador eterno do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória), cedido à Memória pelo filho do Sr. Paschoalino.

INDÚSTRIA

Em 1936, São Bernardo, a quem pertencia o Distrito de São Caetano, era o segundo maior município do Estado de São Bernardo em termos industriais. O primeiro era a Capital. Em número de indústrias a região estava à frente de cidades como Sorocaba, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Bauru e Jundiaí.

Localizavam-se em São Caetano indústrias como as do complexo Matarazzo. O parque industrial local era bem diversificado, conforme os exemplos a seguir:

J. Chaves & Cia. Ltda – casimiras e cobertores

Astolfi & Tessarioli – pincéis para barba

Luiz Tragi – vassouras de palha

Irmãos Moliterno – curtume

A.Schneider – correias para máquinas

Irmãos Scartozzoni – móveis em geral

Andreucci & Pandolfi – artefatos diversos.

A estatística completa descoberta por Claudia Ferreira pode ser acessada em estatisticaindus1936.pdf? (12 MB?)?[Abrir no Navegador?] .

HISTÓRIA

De manuscrito do Wanderley dos Santos:

Aos 29 dias do mês de julho de 1742, com minha licença, batizou e pôs os santos óleos na Capela de São Caetano dos religiosos de São Bento o reverendo padre Luís Domingos de Barros a Apolinário, filho de Quitéria, solteira, escrava de Maria Pedrosa e pai incógnito. Foram padrinhos Ignácio (casado) e Ignacia (solteira), escravos de Antonio Teixeira Magalhães, de que mandei fazer esse assento.

a) Matheus Lourenço de Carvalho, cf. livro de batismo da Sé – 1738-45; fls. 3 – 2 – 15.





Crédito da foto 1 – Foto: Estúdio Fâmula; acervo: Paschoalino Assumpção (em memória)

REUNIÃO SOLENE. São Caetano EC, 9 de novembro de 1944: sede inaugurada em 1933 na Rua Perrella e mantida até 1968, quando o clube se transfere para a Rua Ceará

REVOLUÇÃO DE 32



14º dia: 22 de julho

Redobra de intensidade o alistamento de voluntários.

Cf. Manchete de “O Estado de S. Paulo”, 23-7-1932.

15º dia: 23 de julho

O Exército de Lei mantém e consolida as vitórias já alcançadas.

Um dia de luto para São Paulo, a morte do ilustre comandante da Força Pública, coronel Júlio Marcondes Salgado.

Uma esquadrilha de aviões da ditadura lançou bombas no Campo de Marte, em São Paulo, sem maiores danos.

Morreu ontem no Guarujá, Santos Dumont.

Cf. manchete e notícias do “Estadão”, 24-7-1932.

NOTAS

O coronel Júlio Marcondes Salgado morreu em Santo Amaro, em acidente provocado durante experiência de um novo tipo de morteiro.

A causa da morte de Santos Dumont não foi dada pelo Estadão e demais jornais. Posteriormente será dito e escrito que o inventor do avião se suicidou, ao observar o uso de aeroplanos como armas de guerra na revolução daquele 1932.

São Bernardo

Das muitas fábricas locais aparecem ofertas e donativos que são aproveitados e imediatamente endereçados aos voluntários são-bernardenses que aguardam em São Paulo a ordem de marcha.

Cf. notícia gerada na região.

NOTA – Raul Christol, marido de Miranda Setti, cunhado do prefeito Armando Setti, atuava como um dos correspondentes locais. Segundo descendentes, Raul guardava em pasta os recortes de suas matérias publicadas pelo Estadão antes e depois da Revolução de 1932.



CINEMA DO GRANDE ABC

Deste quinta-feira tem sido exibida na região, cidade a cidade, a série “Sete Cidades e uma Vila Inglesa”, com oito filmes rodados no Grande ABC e que formam um longa-metragem.

Cada filme focaliza cenários, artistas e técnicos de uma cidade. Seriados independentes, sem verba pública, com o apoio das prefeituras, empresas, entidades e escolas de cinema. À frente, o cineasta Diaulas Ulysses.

Os três primeiros episódios foram mostrados em São Bernardo, Santo André e São Caetano. Hoje será a vez de Rio Grande da Serra com o filme “Entre Linhas”, de Guilherme Mota.

A partir do dia 28 serão exibidos os filmes das demais cidades: Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Paranapiacaba.



EM CARTAZ

RIO GRANDE DA SERRA

Quarto capítulo

Hoje, dia 24 (domingo)

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal Rio Grande da Serra

Endereço: Av. Dom Pedro I, 439 – Centro



Falecimentos

Santo André

Josina de Oliveira Santi, 100. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 20, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Severina Martilina de Moura Mauricio, 93. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 19. Jardim da Colina.

Raynilda Lasinger Guedes, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

São Bernardo

Dilia Esther Gerade Grecco, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).

Osvaldo Roberto Mazza, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Manoel Maria, 92. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Helena Maria Tostes, 88. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Maria Luzinete da Gama Bezerra, 82. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Mauá

Eliana Aparecida Dias Rodrigues, 60. Natural de Sales (São Paulo). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Autônoma. Dia 18, em Santo André. Necrópole do Campo Santo, Vila Rio, em Guarulhos (São Paulo).

Ribeirão Pires

Francisco Barbosa de Souza, 65. Natural de Icó (Ceará). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.