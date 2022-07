Casamento de Juma e Jove em Pantanal deixa internautas caindo de amores

22/07/2022 | 09:11



Quem não se emocionou com o capítulo da última quinta-feira, dia 21, de Pantanal? O casamento de Jove e Juma esquentou os corações do internautas que, claro, comentaram muito sobre o momento nas redes sociais.

Que é típico a noiva se atrasar nós já sabemos! Mas, o atraso de Juma deixou os espectadores com medo dela largar Jove em cima do altar sozinho. E foi quase isso. A onça de fato pensou em desistir do casamento, mas acabou se encontrando com o Velho do Rio. O personagem, que se transforma em uma sucuri, jurou à protegida que daria um jeito de aparecer na cerimônia. Assim, ela tomou coragem e voltou para se casar com o amado.

Logo no início da cena do casal em frente ao padre, Juma fica preocupada com a ausência de Velho do Rio, ela pensa que ele não manterá sua promessa. Mas, o personagem de Osmar Prado marca a sua presença ao usar o berrante e emocionar até José Leôncio. Os espectadores ficaram super balançados também com o momento em família.

Mas não foi só a presença do Velho do Rio que emocionou a todos, e sim o fato de José Leôncio ter reconhecido o som do berrante do pai e ter tido a certeza que ele estava vivo.

A escolha das sequências das cenas também tiveram um grande impacto em quem estava acompanhando o capítulo. O discurso do Padre foi intercalado com as falas do Velho do Rio sobre o amor, enquanto pequenos flashbacks de momentos importantes da história passavam nas telas.

Uma verdadeira obra de arte, né?