O que fazer em Tiradentes durante o inverno

Redação

Do Rota de Férias



22/07/2022 | 08:55



Há muito o que fazer em Tiradentes (MG) durante o inverno. Entre o final de junho e o mês de setembro, a cidade é tomada por um típico clima serrano, com pouca incidência de chuvas, ótimos dias de sol, céu azul, temperatura amena durante o dia e frio à noite.

O que fazer em Tiradentes no inverno

A cidade mineira é reconhecida pela riqueza histórica e cultural, a começar pelas construções antigas em seu centro histórico, repleto de igrejas, casas de estilo barroco e museus.

O município também reserva outras boas surpresas entre seus passeios. O vilarejo Bichinho, por exemplo, reúne lojas de artesanato, ateliês e oficinas com obras dos artesões locais. As casinhas também encantam os visitantes, entre elas, a Casa Torta, que se destaca por sua arquitetura, como o próprio nome já indica, e por ser uma casa lúdica para crianças e adultos, com vários tipos de brinquedos.

Bichinho também é lar do Museu do Automóvel da Estrada Real. O local encanta os fãs de carros com mais de 90 veículos antigos originais e restaurados.

Passear de charrete pela cidade ou de Maria Fumaça entre Tiradentes e São João del Rei são outras opções de programas imperdíveis para quem visita o destino. Além disso, os viajantes podem aproveitar para curtir os eventos realizados na cidade. Um dos grandes destaques é o tradicional Festival Cultura e Gastronomia, que neste ano chega à sua 25ª edição. Degustações, aulas de gastronomia, jantares e shows fazem parte da extensa programação da edição de 2022, que acontece entre 19 a 28 de agosto.

Onde ficar em Tiradentes

Charmoso e requintado, o hotel Solar da Ponte é uma boa opção de hospedagem em Tiradentes. Ele fica instalado num casarão colonial no Centro Histórico, oferece um serviço primoroso e ostenta uma decoração que remete à sensação de uma viagem no tempo.

Além de oferecer acomodações confortáveis e atrações como lareira (ideal para curtir ainda mais o inverno na região) o hotel se destaca pela localização. A partir do complexo, é possível conhecer vários pontos turísticos a pé, além de explorar restaurantes e lojas.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já sabe o que fazer em Tiradentes no inverno, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.