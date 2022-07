Parques de SP viram palco para trupes de teatro

22/07/2022 | 08:30



O passeio no parque vai ficar mais animado e cultural a partir deste fim de semana. Dentro do projeto Teatro nos Parques Unilever 2022, 12 espetáculos serão apresentados a céu aberto nos seguintes bairros paulistanos: Tatuapé, Jabaquara, Vila Maria, Butantã, Perus, Pirituba e Itaquera.

A programação começa no domingo, 24, no Parque Ceret, no Tatuapé, às 11h, com a peça Temos Vagas, com a Cia. Navega Jangada de Teatro. Na história, um circo anuncia uma oportunidade de trabalho na trupe. Dois palhaços - um jornaleiro e um artista - disputam a vaga apresentando clássicos do mundo circense, como a mulher barbada e o homem mais forte do mundo.

"Estar com esse espetáculo que envolve circo, música ao vivo sendo apresentado em um parque, onde todos podem ter acesso, é ou deveria ser o princípio fundamental da arte. É chegar a todos os tipos de espectadores, inclusive muitos que nunca puderam ir ao teatro", diz Talita Cabral, diretora da Cia. Navega Jangada.

No mesmo dia, também no Ceret, haverá apresentações dos espetáculos O Lixão, com Grupo Pasárgada (14h), que reflete sobre o problema do lixo nas cidades, e Os Cirandeiros, com Cia. Núcleo (16h), com cantigas populares, brincadeiras coletivas, marchinhas e cantigas de roda.

A programação segue com produções variadas até o dia 14 de agosto, realizadas por diversos grupos. Dia 30, às 15h, por exemplo, a Pia Fraus encena Círculo das Baleias no Parque Nabuco, no Jabaquara. No Parque Trote, na Vila Guilherme, a Cia da Tribo apresenta Água Doce, às 11h do dia 31. l

Parque Ceret. Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé. Gratuito. Programação completa: teatronosparques.com

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.