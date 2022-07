Guarda Municipal realiza mais de 900 operações no 1º semestre

Da Redação



22/07/2022 | 08:31



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André realizou no primeiro semestre deste ano 909 operações policiais, segundo informações do Poder Executivo.

O anúncio foi realizado em reunião do Conselho Municipal de Segurança (Consem) realizada nesta quinta-feira (21) na sede do Centro de Operações Integradas (COI).

Na reunião, o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), destacou o comprometimento da integração entre as polícias e o plano de ação com as operações delegadas que possibilitou o aumento das ações de segurança.

“Em 2020 tivemos 401 operações policiais, no ano passado já saltamos para 985 e neste ano, apenas neste primeiro semestre, foram 909. A nossa projeção é de que este ano seja finalizado com 1,5 mil ações ostensivas, dobrando os números do ano anterior”, afirmou.

Entre as operações realizadas nos seis primeiros meses de 2022, a Ponto Seguro foi a mais representativa, com 702 inserções nos pontos de parada, atendendo uma das principais reclamações dos moradores sobre a segurança pública.

Na sequência, a Bairro Seguro (66), a Operação Saturação (21), as operações preventivas (40) e operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil (36) e demais ações ostensivas (44), envolvendo Operação Pancadão, Operação Delegada, Bloqueio e Visibilidade.

INVESTIMENTO

Santo André anunciou neste ano um pacote de investimentos em segurança, visando aumento do efetivo da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar em 30%, com investimento de R$ 5 milhões nas Operações Delegadas.

A cidade também investe na instalação de novas câmeras de monitoramento para auxiliar no combate ao crime dos bairros, com previsão de instalação de mais 350 câmeras de monitoramento.

Há ainda elaboração de um projeto de lei que oficializa o programa Vizinhança Solidária, incorporando ações da Prefeitura, e incluindo ainda a Associação de Amigos da Polícia Militar e os tutores do programa ao Conselho Municipal da Segurança.